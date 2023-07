Giornata di flessione per i rendimenti dei titoli Stato e in particolare per i Btp decennali che scendono al 4,04% (-10 punti).

Cedono anche i bund tedeschi (-7 punti) e i dieci anni francesi (-7,7 punti), così come i bond spagnoli che arretrano di 9 punti.



