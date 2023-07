Deutsche Bank ancora nel mirino di Bce per vendite derivati

Deutsche Bank ancora sotto la lente della Bce. L'istituto di credito tedesco ha ricevuto nuove critiche dalla Banca Centrale Europea per le vendite di valuta estera. Un team della Bce - riporta Bloomberg - ha comunicato a Deutsche Bank che deve migliorare la supervisione e i controlli della sua attività che vende derivati FX, come gli swap, alle aziende europee.

La raccomandazione arriva mesi dopo che Deutsche Bank ha modificato alcune procedure a seguito di un'indagine interna, soprannominata 'Project Teal', sulle accuse di aver venduto impropriamente derivati FX a imprese spagnole.

La Bce è ora preoccupata che l'istituto di credito non abbia ancora spiegato alla clientela a sufficienza i rischi associati ai prodotti che vende.



