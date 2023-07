Dal 6 agosto il Frecciarossa Roma-Pompei ogni domenica

"Il nuovo treno diretto Frecciarossa Roma-Pompei, nato dalla collaborazione tra il ministero della Cultura e il Gruppo Ferrovie dello Stato e inaugurato domenica 16 luglio, ha riscosso una grandissima attenzione da parte dei cittadini e un ottimo riscontro in termini di utenza. Come già preannunciato a margine del viaggio inaugurale alla presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, siamo particolarmente felici di comunicare che il nuovo collegamento sarà operativo con frequenza settimanale, ogni domenica, a partire dal 6 agosto". Lo dichiarano, in una nota congiunta, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e l'Amministratore delegato del Gruppo FS Luigi Ferraris.

"Questo - spiegano - ci consentirà di quadruplicare l'offerta e dare ulteriori opportunità per raggiungere dalla Capitale, con il treno di punta dell'alta velocità italiana, uno dei siti più famosi del mondo. Siamo certi che questo permetterà di aumentare i visitatori del Parco di Pompei e raggiungere nuovi primati. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta lavorando per potenziare la rete ferroviaria al Sud e in questa strategia rientra la piena raggiungibilità dei grandi siti archeologici".





