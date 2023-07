Temperatura record di metà luglio in Cina, 52,2 gradi

La Cina ha annunciato che nel fine settimana la colonnina di mercurio ha raggiunto i 52,2 gradi Celsius nel nord-ovest del Paese, stabilendo un record per la metà di luglio.

Una stazione meteorologica nel villaggio di Sanbao, nella regione dello Xinjiang, "ha registrato un picco di temperatura di 52,2 gradi Celsius alle 19:00 del 16 luglio, battendo il record storico di calore per lo stesso periodo dell'anno", ha affermato la l'Amministrazione meteorologica nazionale in un comunicato.



