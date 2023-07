Incassi, Mission: Impossible - Dead Reckoning vola in vetta

L'atteso Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1 vola senza sforzo in vetta alla classifica del box office italiano. Il film con l'inossidabile Tom Cruise guardagna 1 milione 364mila euro (1 milione 689mila in 5 giorni) con una media di 2.909 euro su 469 schermi. Il precedente capitolo della saga, Mission: Impossible - Fallout, era uscito il 29 agosto 2018 e ha aveva incassato 1 milione 989mila euro.

Salda al secondo posto, seppur in calo del 51%, l'altra grande gloria Harrison Ford con il suo ultimo Indiana Jones e il quadrante del destino che mette via altri 481mila euro raggiungendo un totale di 4 milioni 888mila euro in 20 giorni.

La media è di 1.299 su 371 sale.

Sul terzo gradino del podio Elemental che cala del 28% e incassa 365mila euro per un totale di 4 milioni 942mila. La media di 1.201 su 304 schermi.

Al quarto posto Insidious: La porta rossa e al quainto Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli. L'altra nuova uscita è al settimo posto Kiki - Consegne a domicilio.

A livello complessivo nel weekend l'incasso è di 3 milioni 370mila (459.636 le presenze) con un +2% rispetto al weekend precedente e un +47,13% sullo stesso periodo dello scorso anno.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA