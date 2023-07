Francesca Giannone vince il premio Bancarella

Con 172 voti su 179 totali 'La Portalettere' di Francesca Giannone (Editrice Nord) vince la 71esima edizione del premio Bancarella. Come da tradizione, lo spoglio delle schede della giuria, composta da librai indipendenti, si è svolto pubblicamente a Pontremoli (Massa Carrara).

Equilibrato invece il gradimento per gli altri finalisti: Massimo Cotto, con 'Il re della memoria' (Gallucci Editore) si è posizionato secondo con 86 preferenze incalzato da Davide Cossu, con 'Il quinto sigillo' (NewtonCompton) a 2 sole lunghezze; ex aequo per Bea Buozzi con 'L'anno delle parole ritrovate' (Morellini editore) e Sandro Neri autore di 'Gaber' (Hoepli), con 72 voti; per Federica De Paolis con 'Le distrazioni' (Harper Collins), 53 voti.



