Cremlino,attacco al ponte non influenza stop ad accordo su grano

(V, 'Cremlino, l'accordo sul grano si è...', delle 11,04) La posizione della Russia sulla sospensione della partecipazione all'accordo sul grano è stata annunciata prima dell'atto terroristico di oggi sul ponte di Crimea e questo attacco non influenza affatto la decisione di Mosca, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti. "No, questi eventi non sono assolutamente correlati tra loro", ha detto rispondendo alla domanda se l'attacco contro il ponte possa influenzare la posizione russa sull'accordo sul grano.



