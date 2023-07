"Una decisione irresponsabile pericolosa che avrà conseguenze per milioni di persone vulnerabili nel mondo": così il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha definito la decisione di Mosca di non rinnovare l'accordo per l'export del grano dai porti ucraini. Kirby ha esortato la Russia a revocare la sua decisione.



