Nuoto: 10 km, per Acerenza e Paltrinieri 4/o e 5/ posto.

Va al tedesco Florian Wellbrock la medaglia d'oro della 10 chilometri ai Mondiali di nuoto di Fukoka, in Giappone, mentre gli italiani Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri devono accontentarsi, rispettivamente, del quarto e quinto posto, e rinunciare al pass per le prossime Olimpiadi.

Alla Germania va anche il bronzo in questa gara, con Olivier Klemet a 20"5 dal connazionale. Wellbrock conclude il percorso in 1h'50'40", Kristof Rasovszky, argento, lo raggiunge 18"7 dopo.

Acerenza e Paltrinieri, dopo la doppietta argento-oro del 2022 a Budapest, terminano rispettivamente quarto, 36"4 dall'oro, e quinto, oltre un'ora più tardi di Wellbrock (1'00"4).

Gli italiani non si nascondono: "quei tre erano troppo forti", dirà Paltrinieri dopo la gara. "Mentalmente ero pronto a fare tutto come negli anni scorsi, ma da gennaio mi sono fermato 6 volte per vari motivi, ho perso 6-7 settimane di lavoro, compresa l'ultima prima di arrivare in Giappone". "Ci riproverò nella 5 km - ha detto -, non mi spaventa più nulla dopo la mononucleosi. Se sto bene so che posso vincerla".



