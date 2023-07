L'inviato Usa per il clima John Kerry arrivato a Pechino

John Kerry, inviato speciale per il clima del presidente Usa Joe Biden, è arrivato a Pechino. Lo riferiscono i media statali cinesi. Kerry resterà nella capitale cinese fino a mercoledì e incontrerà il suo omologo Xie Zhenhua.

L'obiettivo della visita - la terza in Cina per l'alto funzionario Usa da quando è entrato in carica - è di riprendere il dialogo sul clima, dopo che lo scorso agosto Pechino ha sospeso le discussioni su questo tema per protestare contro il viaggio a Taiwan di Nancy Pelosi, allora presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA