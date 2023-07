Israele, 'Netanyahu sta bene, oggi controlli in ospedale'

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu prevede che sarà dimesso in giornata dall'ospedale Tel ha-Shomer (Tel Aviv). Lo rende noto il suo ufficio, secondo cui in mattinata Netanyahu sarà ancora sottoposto a controlli.

Finora - secondo un comunicato - tutti i precedenti controlli sono risultati regolari. "Le sue condizioni sono molto buone", assicura la nota. Il premier era giunto ieri in ospedale in seguito a quella che egli stesso ha definito "una disidratazione". Ha poi trascorso la nottata nel reparto di cardiologia del Tel ha-Shomer. Secondo i media questa decisione è stata presa per motivi di sicurezza, in quanto in quel reparto era meglio garantita la sua protezione.

La consueta riunione del consiglio dei ministri, che di norma si svolge a Gerusaemme la domenica, è stata rinviata a domani nella persuasione che il premier sarà presto in grado di riprendere il normale svolgimento delle proprie attività.





