Iran: polizia torna in strada per fermare donne senza velo

Le forze di polizia - in auto o a piedi - torneranno oggi a pattugliare le strade delle città iraniane per punire le donne che non osservano l'obbligo di indossare l'hijab. Lo ha annunciato il portavoce della polizia Saeed Montazermahdi, citato dalla tv di Stato.

Le pattuglie, istituite dopo la Rivoluzione islamica del 1979, sono scomparse dalle strade dopo la morte di Mahsa Amini, deceduta in custodia della polizia dopo il suo arresto a settembre 2022. La morte ha scatenato proteste a livello nazionale in Iran. "Coloro che non rispettano le regole saranno affrontati e perseguiti dalla magistratura", ha aggiunto Montazermahdi.



