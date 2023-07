Sciopero aeroporti, scarso l'impatto a Fiumicino

Voli cancellati preventivamente dallecompagnie aeree (circa 200 tra arrivi e partenze nazionali e internazionali) e passeggeri informati, per evitare così di farli arrivare in aeroporto e rischiare poi di non trovare il proprio volo, e quindi riprotetti sui primi voli utili operati in alcuni casi anche con aerei più capienti. Queste le principali contromisure adottate a Fiumicino mirate ad "arginare" l'impatto sull'operatività dello scalo dove al momento non si registrano disagi nella giornata di sciopero nazionale di 8 ore (dalle 10 alle 18) del personale dipendente delle società di handling aeroportuale, piloti e assistenti di volo della Vueling e di 4 ore (dalle 12 alle 16) dei piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair, indetto da diverse sigle sindacali che, anche dopo il tavolo di lavoro di mercoledì scorso convocato al Mit dal ministro Matteo Salvini proprio per affrontare il dossier trasporti, hanno poi confermato lo stop.

Presente inoltre nei terminal, come abitualmente, personale della società di gestione Aeroporti di Roma, pronto a dare assistenza ai viaggiatori. Da parte loro le compagnie aeree già nei giorni scorsi avevano comunque provveduto a rendere noto ai passeggeri, attraverso avvisi pubblicati sui propri siti ufficiali ma anche inviando email, sms e notifiche sull'app, di essere state "costrette" a cancellare dalla programmazione odierna alcuni voli come, ad esempio, Ita Airways (soppressi oggi sull'intero network 133 voli tra nazionali e internazionali) che ha peraltro attivato un piano straordinario (il 40% - spiega la compagnia di bandiera - riuscirà a volare), e questo ha così permesso di fare scudo all'agitazione. Prova ne è la "fotografia" dell'attuale situazione a Fiumicino dove non si registrano file di viaggiatori rimasti a terra in attesa davanti ai banchi check-in. Dalle 10 è intanto in corso all'esterno del terminal partenze T3, controllato dalle forze dell'ordine, un presidio di una quarantina di lavoratori dell'handling organizzato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo che terminerà alle 13.



