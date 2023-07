Piogge torrenziali in Corea del Sud, 7 morti e 3 dispersi

Sette persone sono morte e tre risultano disperse dopo le piogge torrenziali che hanno colpito diverse regioni della Corea del Sud negli ultimi tre giorni, costringendo migliaia di residenti a evacuare a causa dell'allarme per lo straripamento di una diga.

Oltre 6.400 residenti della contea centrale di Goesan sono stati evacuati questa mattina, quando la diga di Goesan ha iniziato a tracimare a causa delle forti piogge, sommergendo i villaggi a valle. Le sette vittime sono state investite da frane o si trovavano all'interno di edifici crollati, mentre due dei dispersi sono stati spazzati via dalle inondazioni in una valle della provincia di North Gyeongsang, ha dichiarato il ministero degli Interni.



