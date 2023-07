Parte colpo di pistola accidentalmente, grave bimbo 18 mesi

Un bimbo di 18 mesi è in gravi condizioni dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola partito accidentalmente. L'episodio è accaduto ieri sera a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, e il piccolo è stato trasportato all'ospedale Santobono con una ferita d'arma da fuoco all'addome. Il colpo sarebbe partito accidentalmente da una pistola Beretta calibro 6,35 legalmente detenuta dal nonno.

Il bambino è ora ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. Sono in corso accertamenti della squadra mobile.





