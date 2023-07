Crolla palazzina in ristrutturazione a Milano

Una palazzina di tre piani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione è crollata a Milano. L'edificio, in via Amatore Sciesa, secondo le prime informazioni, era probabilmente disabitato. I vigili del fuoco sono comunque al lavoro per escludere la presenza di persone sotto le macerie.

L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. L'edificio si trova in una zona di pregio vicino al centro e al palazzo di Giustizia di Milano.

L'ipotesi iniziale è che si sia trattato di una fuga di gas.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati vigili del fuoco e ambulanze del 118 in prevenzione e polizia. Presente anche l'unità cinofila perla ricerca di persone. Al momento non risultano feriti.



