Arrestato per corruzione il ministro dei trasporti di Singapore

Il ministro dei Trasporti di Singapore è stato arrestato nell'ambito di una rara indagine sulla corruzione ai massimi livelli della città-Stato che ha coinvolto anche un magnate del settore alberghiero.

Il ministro dei Trasporti, S. Iswaran, è stato "arrestato l'11 luglio 2023" e "successivamente rilasciato su cauzione", ha dichiarato ieri l'ufficio anticorruzione (Cpib), confermando l'arresto per la prima volta. Anche il magnate alberghiero Ong Beng Seng, una delle persone più ricche di Singapore, è stato arrestato lo stesso giorno e rilasciato su cauzione in relazione all'indagine.

L'ufficio anticorruzione non ha fornito altre informazioni.

Ong è l'amministratore delegato della Hotel Properties Limited, che possiede una serie di hotel e resort di lusso in Asia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA