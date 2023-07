Tedua ancora primo in classifica

Anche questa settimana La Divina Commedia è l'album più venduto, secondo le rilevazioni Fimi/GFK per la sesta settimana consecutiva. Entra direttamente al secondo posto, il disco a quattro mani, firmato da Irama e Rkomi, No Stress, nel quale i due artisti multiplatino si sono messi alla prova cercando nuovi stimoli, suoni e ispirazioni.

Scende di una posizione 10, il primo album ufficiale del producer multiplatino Drillionaire che riunisce 20 protagonisti della scena urban italiana.

Quarta piazza per il debutto di Taylor Swift, unica donna in top ten, con Speak Now, terza re-incisione della sua discografia dopo Fearless e Red con sei tracce inedite, che conquista anche la vetta tra i vinili. Seguono i Pinguini Tattici Nucleari con Fake News, dopo il via del tour negli stadi. Perde tre posizione, ed è sesto, Geolier con Il Coraggio dei Bambini-Atto II, il disco che ha dominato le vendite del primo semestre 2023.

In discesa anche Marco Mengoni con Materia (Prisma) in settima posizione, davanti a Lazza con Sirio (ottavo), da oltre un anno in classifica.

Chiudono la top ten la raccolta di Radio Italia Summer Hits 2023 e Shiva con Santana Season.

Tra i singoli, conquista il primo posto il tormentone estivo dei Kolors Italodisco.



