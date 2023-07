Per l'omicidio di Gigi Bici 16 anni a Barbara Pasetti

È stata condannata al tribunale di Pavia a 16 anni Barbara Pasetti, a processo con rito abbreviato per l'omicidio volontario di Luigi Criscuolo, conosciuto a Pavia come Gigi Bici, per l'occultamento del cadavere, detenzione illegale di arma e anche tentata estorsione. Il giudice ha riconosciuto una provvisionale di risarcimento di centomila euro per ciascuna delle cinque parti civili.

Criscuolo era scomparso l'8 novembre 2021: il suo cadavere venne poi ritrovato il 20 dicembre in campagna a Calignano, a pochi metri dalla villa di Pasetti che è in carcere a Vigevano dal 20 gennaio 2022.

Per lei i pm Andrea Zanoncelli e Valentina Terrile avevano chiesto una condanna a 14 anni.



