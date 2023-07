Erdogan, Putin d'accordo su proroga patto sul grano

"Siamo d'accordo sulla proroga del corridoio per il grano nel Mar Nero". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlando della posizione dell'omologo russo Vladimir Putin sull'estensione dell'accordo, in scadenza il 17 luglio, trovato lo scorso anno tra Ankara, Mosca, Kiev e Onu che ha sbloccato le esportazioni di grano dall'Ucraina. "Ci stiamo preparando ad ospitare Putin in Turchia in agosto", ha aggiunto Erdogan parlando con i giornalisti in una conferenza trasmessa dalla tv di Stato Trt dopo avere partecipato alla preghiera del Venerdì in una moschea di Istanbul.



