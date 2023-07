Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato all'agenzia Interfax che la Russia non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito a una possibile estensione dell'accordo sul grano. "Non abbiamo rilasciato alcuna dichiarazione su questo punto", ha detto Peskov.

In precedenza il leader turco Recep Tayyip Erdogan aveva detto che Vladimir Putin era d'accordo a prorogare l'intesa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA