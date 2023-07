Nathalie, nuovo album on the road tra libertà e natura

Ogni album costituisce un'esperienza a se', per Nathalie, la cantautrice romana vincitrice di X Factor nel 2010, autrice di brani come Vivo sospesa e In punta di piedi, che in carriera ha collaborato con musicisti come Skunk Anansie, Franco Battiato, Toni Childs e Elio il nuovo disco di Freemotion, in arrivo in autunno è un percorso ancora più coinvolgente, visto che nasce on the road, autoprodotto per scelta e registrato in camper con pannelli solari. "E' un sogno che avevo da tanto, trasformare un camper in studio di registrazione mobile, per essere più libera e spontanea nel modo di creare musica", spiega all'ANSA la musicista, che ha in uscita il 14 luglio il terzo singolo, Arcobaleno, dopo i primi due, Una canzone per noi/A song for us e Lonely God.

"Compongo, curo l'arrangiamento e poi registro direttamente.

Per me quest'esperienza vuol dire anche unire l'arte e la poesia a un aspetto di ecologia e di ecosostenibilità che mi sta molto a cuore. Utilizzando l'energia solare per registrare in camper ho un impatto minimo sull'ambiente". Le canzoni "sono tutte accomunate da un mio desiderio di libertà. In Arcobaleno, c'è forte il senso del viaggio, il bisogno di uscire dalla città, per cercare l'aria, l'incontro con gli altri. E' una canzone liberatoria e non per niente esce d'estate, c'è il sole, la luce, tanta vita".

Nathalie stavolta ha scelto di far uscire l'album senza proporlo a un'etichetta e ha avuto, per realizzarlo, il supporto in parte del crowdfunding a cui hanno partecipato i fans: "L'indipendenza è una bella responsabilità per chi la sceglie, la libertà ha un suo prezzo ma per me ne vale sempre la pena".

Come ricordi l'esperienza di X Factor e Sanremo nel 2011 con 'Vivi sospesa'? "E' stato un periodo di fuoco, molto concentrato ma anche importante, perché mi ha permesso di fare incontri artistici meravigliosi, come quelli con Elio, gli Skunk Anansie o Franco Battiato. Ora forse rivivrei quelle fasi con una serenità diversa". C'è l'idea di un possibile ritorno a Sanremo? "Mi piacerebbe, è un palco di cui ho un ricordo bellissimo".





