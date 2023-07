Lavrov, F-16 in Ucraina come minaccia nucleare per Mosca

- MOSCA, 13 LUG - Gli F-16 in Ucraina rappresenteranno una minaccia "nucleare" per Mosca. Lo afferma il ministro russo degli Esteri, Serghei Lavrov.

"Considereremo il solo fatto che le forze armate ucraine dispongano di tali sistemi come una minaccia dell'Occidente in campo nucleare", ha dichiarato Lavrov in un'intervista al quotidiano online Lenta.ru, citato dal Ministero degli Esteri russo.

"La Russia non può ignorare la capacità di questi aerei di trasportare testate nucleari", ha sottolineato il capo della diplomazia russa, assicurando che Mosca ha avvertito Stati Uniti, Regno Unito e Francia.



