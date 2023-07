L'indice armonizzato dei prezzi al consumo è salito in Francia dello 0,2% in giugno rispetto al mese precedente, come da previsioni, a fronte di un calo dello 0,1% registrato lo scorso aprile. Era atteso anche in rialzo del 5,3% su base annua, al di sotto del 6% registrato in aprile.





