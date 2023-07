L'Italia intende "assumere una forte iniziativa per richiamare l'attenzione piena dell'Unione europea e della NATO sull'Africa" per promuovere "il consolidamento politico, sociale ed economico di quel continente", senza il quale "non è possibile garantire la sicurezza" dell'Ue e quindi della Nato stessa.

Lo si legge nella nota finale del Consiglio Supremo di Difesa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA