Biden a Helsinki,vede Niinisto e parla con nordici di sicurezza

- HELSINKI, 13 LUG - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden incontrera oggi a Helsinki il presidente finlandese, Sauli Niinisto, leader del Paese nuovo membro della Nato, la Finlandia, che condivide un confine di 1.300 chilometri (800 miglia) con la Russia e che ha posto fine al suo storico non allineamento militare in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Il viaggio arriva dopo che i leader della Nato hanno infranto le speranze del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di una chiara tempistica per aderire all'alleanza militare, dicendo che avrebbero avanzato un invito soltanto quando "le condizioni fossero soddisfatte". I paesi del G7 hanno invece offerto all'Ucraina un pacchetto di impegni di sicurezza a lungo termine e hanno promesso di stare con Kiev per "tutto il tempo necessario" per sconfiggere la Russia.

Oltre a Niinisto e al premier finlandese Petteri Orpo, Biden incontrerà lo svedese Ulf Kristersson, il norvegese Jonas Gahr Store, la danese Mette Frederiksen e l'islandese Katrin Jakobsdottir. Il tema delle discussioni è la cooperazione tra i paesi nordici e gli Stati Uniti in materia di sicurezza, ambiente e tecnologia. Biden è il primo presidente degli Stati Uniti a visitare Helsinki dal vertice di Donald Trump di cinque anni fa con il presidente russo Vladimir Putin.



