- VILNIUS, 12 LUG - Il piano di impegno a lungo termine per la sicurezza dell'Ucraina che l'Occidente adotterà oggi dimostrerà alla Russia che "il tempo non è dalla sua parte", ha dichiarato un alto funzionario statunitense.

"Questa dichiarazione multilaterale invierà un segnale significativo alla Russia: il tempo non è dalla sua parte", ha dichiarato ai giornalisti Amanda Sloat, consigliere per gli affari europei della Casa Bianca.



