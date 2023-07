Clima: l'inviato Usa in Cina dal 16 al 19 luglio

L'inviato speciale statunitense per l'emergenza climatica, John Kerry, visiterà la Cina dal 16 al 19 luglio: lo ha reso noto oggi il ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente di Pechino.

"Come concordato da Cina e Stati Uniti, John Kerry, l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per il clima, visiterà la Cina dal 16 al 19 luglio", ha affermato il ministero in un comunicato. "Le due parti avranno un approfondito scambio di opinioni sulla cooperazione per affrontare i cambiamenti climatici", aggiunge la nota.



