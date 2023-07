Accessi abusivi all'Inps, arrestati 3 finanzieri e avvocato

Avrebbero controllato abusivamente i dati di 160 mila persone in tutta Italia sulla banca dati dell'Inps. Per questo tre finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cosenza e un avvocato, sono stati posti ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza del gip su richiesta della Procura di Catanzaro. I quattro sono indagati per accesso abusivo a sistema informatico e corruzione. Dalle indagini, condotte dalla stessa Guardia di finanza, sarebbe emerso che un militare cedeva, dietro utilità, i dati al legale titolare di una società di database che avrebbe quintuplicare il fatturato negli anni degli accessi abusivi.



