Fondazione per l'Arte Crt, Patrizia Sandretto presidente

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Patrizia Sandretto Re Rebaudengo è la nuova presidente della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt. E' stata indicata dal consiglio di amministrazione della Fondazione Crt, presieduto da Fabrizio Palenzona, che ha designato segretario generale Luigi Cerutti, amministratore delegato della società editrice Umberto Allemandi di Torino, editrice del mensile Il Giornale dell'Arte e media partner di Artissima.

"Con la nomina del nuovo board si intende dare un rinnovato corso alla Fondazione - spiega una nota - consolidandone al tempo stesso la forte vocazione al sostegno del sistema artistico torinese, importante motore di sviluppo culturale ed economico della città e del territorio. Il nuovo organo consiliare lavorerà in sinergia con le istituzioni culturali e museali, con l'intento di rendere l'arte un fattore abilitante per la crescita di Torino, attraverso iniziative di respiro nazionale e internazionale".

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo è tra le più autorevoli promotrici ed esperte di arte contemporanea a livello internazionale e svolge da tempo un ruolo attivo in diverse istituzioni culturali. È membro, tra l'altro, dell'International Council del MoMa di New York, dell'International Council della Tate Gallery di Londra, del Leadership Council del New Museum di New York e di diverse altre realtà museali ed espositive, oltre che presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

"Metteremo a disposizione tutta la nostra esperienza e il nostro know how per portare l'arte e la cultura sempre più al centro dello sviluppo della città di Torino. Con il nostro operato, vogliamo metterci a disposizione delle istituzioni, della cittadinanza e delle tante persone appassionate di arte del nostro territorio, rafforzando il ruolo della nostra città come fulcro artistico di respiro nazionale e internazionale", ha commentato Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. (ANSA).