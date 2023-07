A Milano stop alle auto nel Quadrilatero della moda

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - A Milano stop al traffico privato nella zona del Quadrilatero della moda. Lo ha deciso la giunta del Comune che ha varato un pacchetto mobilità con diverse delibere. Si tratta, ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, "di un'operazione che sta facendo gran parte delle grandi città internazionali. Voglio dare un messaggio chiaro su come vogliamo che sia la circolazione nel centro". Lo stop alle auto nella zona delle boutique della moda scatterà nel primo semestre 2024, ancora non c'è una data. Saranno posizionate telecamere nella zona delimitata per controllare gli ingressi, sarà permesso il carico e scarico e il transito di taxi e Ncc. (ANSA).