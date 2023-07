Tajani, 'ora il Consiglio Nato-Kiev, l'adesione dopo la guerra'

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Io credo che la scelta più giusta sia quella di dar vita a un Consiglio Nato-Ucraina per preparare il terreno ad una futura adesione di Kiev, che dovrà per forza avvenire dopo la guerra". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della trilaterale Italia-Slovenia-Croazia ad Ancona, parlando del vertice Nato di Vilnius. "Questo non significa che non ci sarà attenzione nei confronti dell'Ucraina o non sarà fatto di tutto per garantire l'indipendenza e la libertà del Paese, ma ritengo che si debba raggiungere l'obiettivo con passi che permettano di favorire anche il raggiungimento della pace", ha aggiunto. (ANSA).