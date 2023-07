Sudan: nuovi bombardamenti, colpito il centro di Khartoum

(ANSA) - WAD MADANI, 10 LUG - Secondo i residenti nella capitale sudanese, oggi un attacco aereo avrebbe colpito il centro di Khartoum vicino al palazzo presidenziale, dopo il raid di ieri nel sobborgo di Ombdurman con decine di morti e feriti, nel giorno in cui l'Onu ha avvertito che il Sudan è "sull'orlo di una guerra civile a tutto campo potenzialmente destabilizzante per l'intera regione".

Non è ancora chiara la responsabilità del raid di ieri: le Forze di supporto rapido (FSR), che dal 15 aprile si oppongono all'esercito regolare, hanno denunciato oggi "la tragica perdita di oltre 31 vite e molti feriti". L'esercito, da parte sua, ha assicurato in un comunicato stampa che la sua aeronautica non aveva "preso di mira nessun obiettivo sabato a Omdurman".

Anche oggi combattimenti con armi pesanti si sarebbero registrati in diversi quartieri a sud della capitale, secondo testimoni sul posto, e sono stati segnalati attacchi aerei a Ombdurman.

In quasi tre mesi di scontri tra la FSR del generale Mohamed Hamdane Daglo e le truppe del generale Abdel Fattah al-Burhane, si sono registrati circa 3.000 morti. (ANSA).