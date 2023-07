Madonna "sulla strada del recupero" ma tour in Usa si ferma

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Madonna ha dichiarato oggi di essere sulla "strada del recupero" dopo l'infezione batterica che ha richiesto il ricovero in ospedale. E' la sua prima dichiarazione da quando è stata curata in terapia intensiva alla fine del mese scorso. "Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli", ha detto la 64enne nel suo post sui social media. "Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno che avesse acquistato i biglietti per il mio tour". La malattia ha costretto Madonna a posticipare il suo tour "Celebrations" di 84 date quasi esaurito che doveva iniziare il 15 luglio. "Il mio obiettivo ora è la mia salute e diventare più forte il prima possibile!", ha detto la pop star. Madonna ha cancellato il suo tour estivo e autunnale in Nord America, con l'intenzione di riprogrammare le date in seguito. I piani per la tappa europea del tour rimangono in vigore per ottobre. La cantante avrebbe festeggiato i quattro decenni della sua carriera con il tour "Celebration" che doveva cominciare il 15 luglio a Vancouver, in Canada. Il piano attuale è di iniziare la tappa europea del suo tour - che dovrebbe partire il 14 ottobre a Londra - come da programma, e riprenotare i precedenti spettacoli negli Stati Uniti per le date successive. Le tappe negli Stati Uniti includeranno Detroit, Chicago, Miami e New York, la città in cui è iniziata la sua leggendaria ascesa alla celebrità. (ANSA).