La riforma del fisco arriva in Aula alla Camera

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sulla riforma fiscale. Misure che "guardano in avanti, sicuramente danno una idea che il sistema deve cambiare. Lo stiamo facendo non nell'interesse di una parte ma dell'intero sistema Paese", ha detto il viceministro per l'Economia Maurizio Leo intervenendo nell'emiciclo.

"Ho il piacere di registrare - ha rilevato - un clima di collaborazione per migliorare i testi e la grande consapevolezza di fare un grande lavoro per il bene del Paese. Certezza del diritto è superare un sistema che ha subito un'infinità di interventi ed è diventato una sorta di maionese impazzita non più governabile. Dobbiamo dare ai contribuenti certezza di regole". (ANSA).