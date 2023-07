Bankitalia, dalle imprese giudizi sfavorevoli sull'economia

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Nel secondo trimestre, i giudizi delle imprese sulla situazione economica generale restano complessivamente sfavorevoli. L'indagine sulle aspettative di inflazione e crescita della Banca d'Italia registra "un generale deterioramento delle valutazioni nell'industria in senso stretto, a fronte di una tenuta nei servizi e di un lieve miglioramento nelle costruzioni". Si sono indebolite le attese sulla domanda, anche estera, nei prossimi mesi. Nonostante le condizioni per investire siano ritenute "sfavorevoli", le aziende prefigurano un'espansione degli investimenti nel 2023 e le prospettive dell'occupazione a 3 mesi rimangono positive.

Le attese sull'inflazione al consumo si sono ridotte su tutti gli orizzonti temporali, attestandosi al 5,8% sui 12 mesi e al 5 e 4,5% sugli orizzonti rispettivamente a 2 anni e tra 3 e 5 anni. "La dinamica dei prezzi praticati dalle imprese rimarrebbe sostenuta nei prossimi 12 mesi, pur nel complesso in attenuazione", si legge nel testo. (ANSA).