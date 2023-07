Precipita sul Gran Sasso, muore alpinista romano

(ANSA) - PRATI DI TIVO, 08 LUG - Un alpinista romano è morto nel pomeriggio durante l'arrampicata ai Prati di Tivo (Teramo).

Due alpinisti capitolini erano lungo la Via Mirka sul Corno Piccolo, sul Gran Sasso, quando uno dei due, il primo di cordata, al quarto tiro, per ragioni ignote, è volato giù lungo la parete ed è deceduto. L'alpinista è finito incastrato in una nicchia della parete sottostante e in un primo momento il compagno di cordata pensava che stesse bene.

Il secondo alpinista di cordata ha allertato il 118 ed è scattato il protocollo dei soccorsi in montagna: è stato attivato il Soccorso Alpino e Speleologico, che è partito con l'elisoccorso.

A causa delle forti raffiche di vento, l'elicottero ha fatto scendere in parete un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico, che ha recuperato l'alpinista illeso, mentre gli altri soccorritori stanno recuperando e portando giù la salma dell'alpinista deceduto. (ANSA).