Mattarella arrivato ad Asuncion, al via visita in Paraguay

(ANSA) - ASUNCION, 06 LUG - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato ad Asuncion per la sua visita ufficiale in Paraguay, la prima di un capo di Stato italiano nel Paese sudamericano.

Dopo la sistemazione in albergo, Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, si è spostato all'ambasciata italiana per una cena offerta dell'ambasciatore Marcello Fondi. Fra gli appuntamenti di venerdì 7 luglio gli incontri con il presidente uscente della Repubblica del Paraguay, Mario Abdo Benítez, e con quello eletto Santiago Peña, che entrerà in carica ad agosto.

