Da Pboc maxi multa da 1 miliardo ad Ant Group (Alibaba)

(ANSA) - PECHINO, 07 LUG - La Banca centrale cinese (Pboc), in risposta alle violazioni di leggi e regolamenti di Ant Group e delle sue controllate, ha deciso di comminare una maxi multa da 7.123 miliardi di yuan (circa 1 miliardo di dollari) "per atti illegali" a carico della fintech del gruppo Alibaba, il colosso dell'e-commerce fondato da Jack Ma. La mossa chiude una lunga di indagine regolamentare da parte delle autorità di vigilanza cinesi dopo che la Ipo di Ant, attesa come la più grande della storia e del valore di 37 miliardi di dollari, naufragò a novembre 2020 in risposta ai duri commenti di Ma contro il sistema bancario e finanziario cinese. (ANSA).