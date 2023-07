Brasile: due edifici crollano a Recife, almeno 11 sepolti

(ANSA) - BRASILIA, 07 LUG - Due edifici di un complesso residenziale sono crollati stamani in un municipio dell'hinterland di Recife, capoluogo dello Stato brasiliano di Pernambuco: almeno undici persone sono rimaste sepolte sotto le macerie, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco. Due donne sono state nel frattempo estratte vive, hanno reso noto i soccorritori, secondo i quali un immobile è crollato completamente e un altro parzialmente attorno alle 6.35 locali (le 11.35 italiane) a Janga, un quartiere della città di Paulista.

Gli edifici erano già stati classificati come a rischio di crollo dalla protezione civile, ma erano comunque occupati, ha informato il comandante dei vigili del fuoco, Robson Roberto, secondo il quale cani da ricerca e soccorso avrebbero già individuato dove si trovano possibile vittime rimaste ancora sepolte.

L'incidente è avvenuto dopo una notte di intense piogge nella Grande Recife, che è in stato di attenzione a causa delle precipitazioni. (ANSA).