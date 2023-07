Ue, 'per obiettivi Green Deal servono 620 miliardi l'anno'

(ANSA) - BRUXELLES, 06 LUG - "Saranno necessari investimenti aggiuntivi per oltre 620 miliardi di euro all'anno per raggiungere gli obiettivi del Green Deal e di RepowerEU. L'Ue è già pronta a spendere 578 miliardi di euro - almeno il 30% del suo bilancio - per azioni rilevanti per il clima nel periodo 2021-2027. E' quanto prevede la Commissione Ue nel suo 'Strategic Foresight Report' del 2023 in cui sono individuate le sfide future dell'Europa. "Colmare il divario di investimenti per la transizione digitale costerà almeno 125 miliardi di euro all'anno", si legge nel report della Commissione. (ANSA).