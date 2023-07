Telefonata Meloni-Sunak, 'Italia centrale in sostegno a Kiev'

(vedi 'Meloni sente Sunak in vista vertice Nato,' delle 11.28) (ANSA) - LONDRA, 06 LUG - Il premier britannico Rishi Sunak ha sottolineato "il ruolo centrale dell'Italia nel sostenere la difesa dell'Ucraina e difendere i principi della Carta delle Nazioni Unite" nel corso del colloquio telefonico di oggi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E' quanto si legge in una nota diffusa da Downing Street. C'è inoltre una "crescente partnership" fra i due Paesi su una serie di temi, come "le sfide condivise, dall'aggressione russa alla migrazione illegale". I leader hanno discusso dell'importanza della Nato "nell'azione coordinata per sostenere la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina e affrontare la minaccia rappresentata dalla Russia" in vista del vertice dell'Alleanza atlantica di Vilnius in programma la prossima settimana. (ANSA).