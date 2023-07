Stoltenberg, 'la Svezia entri nella Nato, basta ritardi'

(ANSA) - BRUXELLES, 06 LUG - "La Svezia ha rispettato tutti gli obblighi presi con il memorandum trilaterale firmato a Madrid. Nel meeting di oggi abbiamo concordato che abbiamo fatto progressi, l'ingresso della Svezia è nell'interesse di tutti e vogliamo che entri il prima possibile: ulteriori ritardi avvantaggeranno solo il PKK e Putin". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine dell'incontro con Svezia, Finlandia e Turchia alla vigilia del summit di Vilnius. Lunedì ci sarà un incontro tra Erdogan e il premier svedese nella capitale lituana.

In merito al trasferimento dei mercenari della Wagner in Bielorussa, il segretario generale della Nato ha assicurato.

"Monitoriamo da vicino dove vanno i soldati della Wagner e i movimenti di Prigozhin, abbiamo visto alcuni preparativi per ospitare un vasto numero di personale della Wagner in Bielorussia ma per ora non abbiamo notato un alto numero di arrivi", ha aggiunto Stoltenberg. (ANSA).