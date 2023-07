Feijoò all'ANSA, 'grazie a Fi un governo moderato ed europeista'

(ANSA) - MADRID, 06 LUG - "Ho il massimo rispetto per il governo" italiano "e per i miei colleghi di Forza Italia, della mia stessa famiglia politica, guidata da Antonio Tajani, tra l'altro grande amico della Spagna. Penso che stiano facendo un ottimo lavoro. Hanno dato all'Italia un governo stabile, moderato, impegnato per l'Europa e concentrato sulle cose che riguardano la gente. Detto questo, non ci sono modelli esportabili. Ogni Paese ha le sue dinamiche interne e ogni partito le sue caratteristiche". Così il leader del Pp Alberto Nuñez Feijoò, intervistato dall'ANSA, risponde alla domanda se la maggioranza in Italia possa essere un modello per la Spagna (ANSA).