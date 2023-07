Covid: Conte, la commissione è una farsa

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Io vi accuso davanti al popolo italiano: questa commissione è una farsa, non è un atto di coraggio politico ma di vigliaccheria". Lo ha detto, rivolto alla maggioranza, Giuseppe Conte (M5S) in dichiarazione di voto sulla pdl per l'istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid in Italia."Dalla vostra avete solo la forza dei numeri ma non vi riconosciamo nessuna autorevolezza politica e morale. Questa commissione ve la fate da soli: noi ascoltiamo Speranza, dopodichè questo schiaffo a chi ha lavorato lo fate senza la nostra complicità", ha concluso annunciando che il M5S non partecipa al voto finale. (ANSA).