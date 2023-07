Sale l'indice Pmi dei servizi in Russia, traina il lavoro

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - L'indice dell'attività economica in Russia ha registrato quota 56,8 a giugno, in aumento rispetto a 54,3 di maggio.

E' quanto risulta dai dati di S&P che sottolinea come la creazione di posti di lavoro sia stata la più veloce da 12 anni (dal maggio 2011).

Gli ultimi dati segnalano inoltre un forte aumento della produzione per fornitori di servizi con un aumento che è stato il secondo più veloce da maggio 2021. Inoltre i nuovi ordini sono aumentati per il quinto mese consecutivo. (ANSA).