Patrick Zaki si è laureato con 110 e lode

(ANSA) - BOLOGNA, 05 LUG - Patrick Zaki si è laureato con il voto di 110 e lode alla laurea magistrale Gemma in Women's e Gender studies dell'Università di Bologna. La cerimonia di proclamazione è avvenuta in collegamento dall'Egitto, visto che il ricercatore, coinvolto in una vicenda giudiziaria nel suo Paese che ha portato anche al suo arresto, non ha ottenuto il permesso di andare a Bologna per discutere la tesi. (ANSA).