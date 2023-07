Passa la sospensiva del Mes alla Camera, opposizioni all'attacco

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - L'Aula della Camera approva la questione sospensiva della maggioranza che sospende per quattro mesi l'esame della pdl di ratifica del Mes. I voti a favore sono stati 195, 117 i contrari. Approvazione che suscita interventi duri da parte delle opposizioni.

"L'unico risultato del governo è bloccare l'entrata in vigore di uno strumento utile e indebolire la credibilità dell'Italia di fronte all'Europa", dichiara la capogruppo del Pd Chiara Braga. "Non siete in grado di ratificare il Mes - aggiunge - perché siete divisi non solo nel governo, ma anche all'interno dei vostri partiti". Critico Luigi Marattin del gruppo Azione-Italia Viva. "Sapete benissimo - dice in Aula - che in questa richiesta di sospensiva ci sono scritte alcune tra le più grandi falsità che abbiano mai messo piede in una istituzione repubblicana. Adesso questa sceneggiata ha superato ogni limite.

Abbiate un sussulto di dignità".

Anche il deputato di +Europa Benedetto Della vedova si rivolge alla maggioranza. "Voi - afferma - con il vostro sovranismo state trascinando l'Italia a fare una bruttissima figura. Questo rinvio farà bene a Meloni ma non al Paese". Nel suo intervento il deputato M5s Riccardo Ricciardi dice: "voi fate un giorno da leoni qua e poi 100 da pecora in Europa".

"Dovevate essere - conclude - quelli spavaldi e coraggiosi.

Aspettiamo 4 mesi per vedere l'ennesima giravolta che farete alle spalle degli italiani". (ANSA).