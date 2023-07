Decaro, i Comuni hanno raggiunto 91% dell'assegnazione da Pnrr

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "I Comuni hanno già raggiunto il 91% della assegnazione Pnrr: 36,3 miliardi su 40 programmati". Lo ha detto il presidente dell'Anci, Antonio Decaro,in uno dei passaggi centrali della sua relazione all'evento "Missione Italia 2021-2026. Pnrr dei Comuni e delle città", in corso alla Nuvola a Roma "I sindaci stanno correndo come Forrest Gump - ha rivendicato Decaro -, lasciateci lavorare". "Gli altri soggetti attuatori - ha anche spiegato - sono a circa il 46% delle assegnazioni". Secondo il sindaco di Bologna Matteo Lepore "l'ostacolo vero è il personale, a un certo punto la nostra capacità produttiva è limitata dalla questione del personale" ed sull'argomento ha lanciato un vero "allarme". Il personale - ha puntualizzato - oggi è la prima cosa su cui dobbiamo investire". Decaro ha poi aggiunto sempre riferendosi ai Comuni: 'Piu' di qualcuno nutriva dubbi circa la nostra capacità di spesa. Oggi vorrei rispondere, credo in maniera definitiva, con qualche cifra recentissima, anzi totalmente inedita. La premessa è che secondo dati non forniti dall'Anci, ma della Presidenza del Consiglio e della Corte dei Conti, i Comuni sono da anni il principale investitore nel settore pubblico, con il 25% del totale delle risorse impiegate in Italia'. (ANSA).