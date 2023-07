Carlo III nella cattedrale di Edimburgo, applausi e qualche buu

(ANSA) - LONDRA, 05 LUG - Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati nella cattedrale di St. Giles a Edimburgo per la cerimonia solenne in cui verranno presentati al sovrano gli Honours of Scotland: la corona, lo scettro e la spada della nazione del Regno Unito.

Mentre entrava nell'edificio religioso, Carlo è stato accolto dagli applausi dei tanti sudditi ma anche da qualche 'buu' in arrivo dai manifestanti anti-monarchici fra la folla.

Prima si era svolto il corteo reale lungo il Royal Mile, preceduto da quello dei cento rappresentanti del mondo del volontariato e dei servizi pubblici che hanno accompagnato fino alla cattedrale i gioielli della corona custoditi nel castello di Edimburgo. A St. Giles sono entrati anche il principe William e la moglie Kate e gli altri ospiti per assistere alla funzione officiata dal reverendo Calum I. MacLeod.

Nel centro di Edimburgo ci sono migliaia di fan dei reali ma anche molti manifestanti anti-monarchici col cartello del movimento repubblicano recante la scritta 'Not My King' (non è il mio re). La polizia scozzese sembra molto più tollerante rispetto a quella di Londra, che aveva adottato una criticata linea dura con numerosi arresti di quanti protestavano durante l'incoronazione di re Carlo il 6 maggio nella capitale britannica. (ANSA).